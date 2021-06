Nessun ritardo per iPhone 13: lo smartphone spunta nei registri dell'EEC

Tutti ricorderanno sicuramente che lo scorso anno Apple ha lanciato gli iPhone 12 in ritardo a causa della pandemia. A quanto pare il registro non si ripeterà, dal momento che alcuni modelli dei nuovi iPhone sono già apparsi sul sito web della Eurasian Economic Commission (EEC).

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, l'EEC ha già dato il via libera ad una nuova gamma di di iPhone basati su iOS 14, con numeri di modello A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 e A2645. I colleghi di MacRumors hanno avuto modo di fare alcune verifiche integrate ed hanno scoperto che nessuno di tali identificativi corrisponde con gli attuali modelli di iPhone già presenti sul mercato.

Già in passato erano emerse notizie di questo tipo, per gli altri modelli di iPhone poi lanciati sul mercato, ed evidentemente tutto lascia presagire un lancio in linea con le tempistiche classiche di Apple: il keynote di presentazione dovrebbe tenersi in autunno, probabilmente a settembre, quando sarà annunciata anche la data di lancio del nuovo iOS 15.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, iPhone 13 dovrebbe includere 1 terabyte di memoria e sarà caratterizzato dalla presenza dei sensori LiDAR che fino ad ora abbiamo visto solo sui modelli di fascia alta.