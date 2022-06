Nessun ritardo per iPhone 14, Foxconn conferma: 'impatto dei lockdown sarà limitato'

Qualche giorno fa il Nikkei Asia aveva pubblicato la notizia secondo cui un modello di iPhone 14 sarebbe in ritardo di tre settimane a causa dei lockdown che hanno interessato la Cina. Oggi, da Foxconn arrivano messaggi distensivi.

Parlando con gli azionisti, il presidente di Foxconn Young Liu ha affermato che “l’impatto complessivo dei lockdown su Foxconn è piuttosto limitato. I nostri ricavi di aprile e le performance di maggio sono migliori di quelle stimate. Foxconn in precedenza aveva messo in preventivo che quest’anno avrebbe mantenuto performance simili a quelle dello scorso anno, a causa dell’inflazione e la guerra in Ucraina, ma ora pensiamo che l’intero anno sarà migliore rispetto alle stime”.

Evidentemente in tali prospettive rientra anche il nuovo iPhone 14 di cui Foxconn dovrà occuparsi dell’assemblaggio. L’aumento delle stime lascia intuire che non dovrebbero esserci ritardi di alcun tipo, e la produzione starebbe procedendo per il verso giusto. La situazione Covid però non è completamente alle spalle ed infatti Foxconn ha affermato che continuerà a monitorare da vicino la situazione in Cina.

Per la serie, Apple dovrebbe introdurre un nuovo design sui modelli Pro con nuovo design del notch. Alcuni rumor emersi questa mattina hanno confermato che il chip A16 di iPhone 14 sarà quasi identico ad A15 ed A14.