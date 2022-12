In ritardo con i regali di Natale? Su Amazon ci sono i Buoni Regalo a tema

Se siete tra i tanti che sono in ritardo con i regali di Natale, o proprio non avete idea di cosa donare ad una persona cara, Amazon ha la soluzione che fa per voi. Il colosso di Seattle, in linea con quanto fatto negli scorsi anni, ha lanciato i Buoni Regalo a tema.

Direttamente nella pagina dei buoni regalo Amazon di Natale, è possibile scegliere tra tanti cofanetti per cui viene garantita la consegna entro il 24 Dicembre 2022, e che possono essere appesi anche all’albero.

In alternativa, c’è anche il buono regalo Amazon di Natale da stampare: tramite la scheda è possibile scegliere il design (si può scegliere tra quello classico o tra una foto personalizzata), l’importo (da 20 a 5.000 Euro) ed il messaggio da allegare. Al momento del check out viene anche data la possibilità di inviarlo direttamente all’email della persona cara.

Si tratta di un’ottima opportunità per coloro che ancora non hanno pensato a cosa regalare a Natale.