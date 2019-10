Si ritira il CEO di RED: il progetto Hydrogen è ufficialmente cancellato

ll fondatore di RED, Jim Jannard, ha annunciato il ritiro a vita privata per questioni anagrafiche e motivazioni legate ad alcuni problemi di salute. In occasione dell'annuncio, il CEO ha anche precisato che la linea di smartphone Hydrogen è ufficialmente cancellatadopo il fiasco di Hydrogen One.

Proprio alla luce dello scarso riscontro ottenuto sul mercato, in molti erano pronti a scommettere su una decisione di questo tipo, ma i dirigenti della società avevano immediatamente rivelato le intenzioni di progettare un nuovo smartphone, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

RED ha precisato che, nonostante la cancellazione del progetto, Hydrogen One continuerà a ricevere gli aggiornamenti software e RED DigitalCinema continuerà ad esistere con Jarred Land nelle vesti di presidente.

Lo scorso anno Hydrogen One aveva raggiunto il picco di popolarità quando Hideo Kojima aveva condiviso sul proprio account Twitter alcune foto dello smartphone.

Che il progetto fosse destinato al fallimento però si era capito da subito. L'arrivo sul mercato americano infatti è stato accompagnato da una serie di recensioni negative che avevano clamorosamente bocciato lo smartphone olografico. The Verge era arrivato ad assegnargli un voto di 3/10, mentre i redattori di XDA lo avevano definito un "fallimento spettacolare". Sotto la graticola erano finiti i continui rinvii che avevano reso quasi obsoleto l'hardware.