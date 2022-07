Con il ritirarsi di questo lago, è emersa un'imbarcazione del D-Day! Stupefacente!

Fiumi e laghi spesso e volentieri rappresentano delle vere e proprie “capsule del tempo” (come i sotterranei che studiano gli speleologi), in quanto, nei periodi di siccità, emergono oggetti e mezzi che fotografano momenti della storia. Oggi siamo a Las Vegas, nei pressi del Lago Mead: a salire a galla è una barca della Seconda guerra mondiale.

Come citato, non è raro che da queste acque emergano oggetti bizzarri, vi basti pensare che, sempre nel suddetto affossamento californiano, è emerso il cadavere di un uomo morto per arma da fuoco all’interno di un barile. Secondo CBS, potrebbe essere un omicidio legato alla mafia. Ma torniamo a noi…

La “barca di Higgins” è l’imbarcazione affiorata dal lago. Il mezzo americano da palude era molto noto negli anni ’40, infatti ne furono costruite più di 23.000, per gli eserciti statunitensi e alleati. Non fatevi impressionare dall’appellativo “barca da palude”, queste imbarcazioni servivano prettamente per trasportare veicoli da combattimento dalle navi alla costa.

Il momento più famoso per queste iconiche barche fu il celebre D-Day del 6 giugno 1944: le truppe americane, britanniche e canadesi riescono a metter piete sulle spiagge della Normandia, occupate dalle forze tedesche, grazie a 1.5000 barche Higgins.

Secondo il Las Vegas Review-Journal, il mezzo di trasporto, nei paraggi del Lago Mead, era in eccedenza rispetto allo sforzo bellico e fu venduto dai militari, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale.

Gli operatori subacquei hanno quindi incluso il relitto affondato nei giri turistici locali. Il personale del National Parks Service ha iniziato a immergersi nel sito nel 2006 per rimuovere il suo motore, per ovvie questioni di sicurezza.

"La natura in eccedenza dell'imbarcazione evidenzia un'era precedente del lago quando Las Vegas e il lago Mead erano molto più distanti ed emarginati da gran parte degli Stati Uniti, dove l'eccedenza relativamente poco costosa della Seconda Guerra Mondiale poteva essere messa in servizio per nuovi scopi pacifici nel parco", spiegano i funzionari dell'NPS in una e-mail a Live Science.

Il costruttore di barche Andrew Higgins di New Orleans progettò la barca Higgins alla fine degli anni '30 per l'esercito americano, utilizzando innovazioni che aveva sviluppato per le barche da palude.

La nave poteva trasportare un plotone di 36 uomini, una jeep o una squadra di 12 uomini a velocità che arrivavano a 12 nodi circa (22,2 km/h). La chiave del suo design era la "prua a spatola" sotto la rampa anteriore, che costringeva l'acqua a passare al di sotto: ciò permetteva alla nave di spingersi verso la riva, secondo la rivista Smithsonian.

Secondo Eisenhower, in un’intervista del 1964, gli Stati Uniti non avrebbero mai vinto la guerra senza l’invenzione di Andrew Higgins.

[Credito immagine: Ethan Miller/Getty Images]