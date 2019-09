Ritirati lotti di farmaci contenenti ranitidina tra cui Buscopan Antiacido

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha disposto che tutti i farmaci ed i lotti contenenti il principio attivo ranitidina vengano ritirati dalle farmacie e da tutte le catene di distribuzione a causa della presenza di una impurezza.

L’impurezza che è stata trovata è denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) e non è nuova all’AIFA.



Tale impurezza è stata, infatti, scoperta nel 2018 non nei farmaci contenenti il principio attivo ranitidina, ma in un’altra classe di farmaci detti anti-ipertensivi.



NDMA è una sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), da qui il perché sono stati ritirati tutti i lotti in via precauzionale.

Non sono comunque attesi danni se la sostanza viene ingerita in quantità molto basse (ma meglio evitare del tutto!).



Tra i farmaci dei quali è previsto il ritiro troviamo anche il Buscopan Antiacido, ma la lista completa la si può scaricare presso il sito dell’AIFA.



L’Agenzia ci dice, inoltre, che un provvedimento simile è stato preso (o lo stanno prendendo) anche altri paesi dell’Unione Europea e diversi paesi Extraeuropei.



In particolare, l’AIFA sta lavorando in stretta collaborazione con EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) per valutare il grado di contaminazione dei lotti e adottare, in concerto, misure correttive.



La ranitidina è una sostanza che viene utilizzata nel trattamento di patologie come l’ulcera ed il reflusso gastroesofageo oppure serve a combattere il bruciore di stomaco perché inibisce la secrezione degli acidi gastrici nello stomaco, abbassandone l’acidità.



Ma cosa fare se si sta prendendo la ranitidina a seguito di una terapia prescritta dal medico?



L’AIFA ci dice che vi sono altri farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, pertanto chi sta seguendo una terapia a base di ranitidina NON DEVE SOSPENDERE IL TRATTAMENTO, ma DEVE consultare il medico curante il prima possibile il quale potrà indirizzarlo, eventualmente, ad una terapia alternativa.