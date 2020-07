Ritirati i taser alle Forze dell'Ordine in Italia: non superate le prove balistiche

Il Ministero dell'Interno, attraverso una circolare inviata ai questori ha comunicato la conclusione della sperimentazione del taser per le Forze dell'Ordine, a due anni dal via libera ricevuto da Carabinieri, Finanza e Polizia di Milano, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Catania e Brindisi.

Il programma di test era stato fortemente voluto dal Governo Conte I e dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, ma a quanto pare il Viminale avrebbe deciso la "non aggiudicazione delle pistole elettriche dell'azienda Axon Public Safety Germany", che aveva portato a casa la gara pubblica per il modello TX2.

Nell'ordinanza, il Ministro Lamorgese ha disposto anche il ritiro delle 32 armi date in dotazione alle Forze dell'Ordine in via sperimentale.

Le motivazioni sarebbero da ricercare, secondo la circolare pubblicata da La Stampa, nel mancato superamento delle prove balistiche, che rappresentavano l'ultimo passaggio prima dell'autorizzazione definitiva. Ai Questori è stato imposto di "dar corso all’immediato ritiro e alla custodia, presso le rispettive armerie, dei dispositivi".

Il quotidiano di Torino sostiene che le prove balistiche effettuate a Nettuno hanno rivelato alcuni malfunzionamenti, al punto che sono state etichettate come possibili pericolose sia per i cittadini che per gli agenti. Nello specifico, in alcune circostanze i dardi si sono staccati dal cavo elettrico, ed infatti nella nota diffusa dal coordinamento delle Forze di Polizia si legge che "in merito alla prova di sparo fuori bersaglio, sono state riscontrate delle criticità relative alla fuoriuscita dei dardi, che hanno dato risultanze non conformi alle previsioni del Capitolato tecnico".

Axon dal suo canto si è opposta alla decisione e, nell'osservare che le prove balistiche effettuate prima della fornitura "avevano dimostrato piena aderenza alle specifiche tecniche previste dal bando", ha richiesto la loro ripetizione.