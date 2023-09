Dopo il ritiro di iPhone 12 in Francia, altri Paesi vogliono vederci chiaro sui valori SAR

Mentre gli occhi degli appassionati del mondo Tech sono rivolti verso il lancio della gamma iPhone 15 di Apple, un'altra notizia relativa alla società di Cupertino sta attirando l'attenzione in modo importante. La Francia ha infatti chiesto ad Apple di ritirare iPhone 12 dal mercato e ora altri Paesi vogliono vederci chiaro.

Abbiamo già trattato la richiesta francese ad Apple su queste pagine: in parole povere, alla società di Cupertino viene chiesto di mettere la parola "fine" alle vendite di iPhone 12 in Francia per via di presunti valori SAR considerati "troppo elevati". L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ritiene infatti che questo specifico smartphone emetta un numero di onde elettromagnetiche superiore a quanto consentito dagli standard europei.

Come ben potete immaginare, la notizia, arrivata tra l'altro a poche ore dall'evento Wonderlust di Apple, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Adesso, dunque, come riportato anche da Gizchina, Paesi come il Belgio vogliono approfondire i timori relativi alle radiazioni. Sembra, a tal proposito, che il dibattito si stia ampliando a livello europeo, visto che anche Germania e Paesi Bassi sembrerebbero intenzionate a saperne di più.

Dal canto suo, Apple ha già contestato le affermazioni dell'ANFR, spiegando che da test interni ed esterni emerge che l'iPhone 12 risulta conforme a quanto richiesto per il mercato europeo. "Abbiamo fornito ai rappresentanti francesi i risultati di numerosi test di laboratori Apple e indipendenti di terze parti che dimostrano la conformità", precisa la società di Cupertino.



Questo non sembra però bastare per evitare ulteriori controlli da parte dell'Autorità belga per la protezione dalle radiazioni (FANC-ARP), che si appresta ad approfondire la questione. Sembra poi che anche l'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (BfS) abbia intenzione di vederci chiaro. Insomma, la questione potrebbe avere implicazioni a livello europeo. Cosa accadrà? Staremo a vedere.