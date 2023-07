Ritorna in Italia una rarissima lettera di Cristoforo Colombo

La scorsa settimana, a Roma è stata restituita una lettera del XV secolo, rubata più di 30 anni fa: è la quarta edizione di una corrispondenza legata a Cristoforo Colombo. A consegnare il manufatto sono state le autorità americane guidate Patrick J. Lechleitner, direttore aggiunto dell'Immigrazione e della Dogana degli Stati Uniti (ICE).

Nel 1493, Cristoforo Colombo soleva scrivere delle lettere ai suoi mecenati, Ferdinando II e Isabella I di Spagna, per raccontargli il suo viaggio nelle Americhe. La lettera venne stampata Stephan Plannck a Roma in copie in latino e prese il nome Plannck I; successivamente, furono prodotte nuove copie per correggere degli errori, le quali sono riconosciute come Plannck II.

Il documento è stato restituito alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, luogo in cui è stato rubato decenni fa. Secondo l’ICE nel 2020, il valore di questa lettera ammonta a 1,3 milioni di dollari. Per trovare questo cimelio, sono stati coinvolti negli ultimi anni numerosi collezionisti e varie istituzioni.

La copia scomparsa è stata rinvenuta grazie alla collaborazione di uno studioso di libri rari di Princeton e del personale dell'Istituto di Conservazione del Museo Smithsonian. L’Italia ha attualmente intenzione di organizzare una mostra itinerante per il pubblico per celebrare il ritorno della lettera nel nostro amato paese.