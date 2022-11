Ritorna a novembre promo speciale Kena, fino 150 Giga a 5,99 euro al mese per sempre

Il mese di ottobre 2022 ha visto la disponibilità della offerta Kena con 70 GB a 5,99 euro al mese, ma ora questa lascia spazio a una nuova promozione speciale lanciata dall’operatore virtuale: ecco a voi il piano Kena da 5,99 euro al mese con 100 GB, aumentabili a 150 GB attivando la ricarica automatica.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, il secondo brand di TIM ha deciso di rilanciare esclusivamente online Kena 5,99 100GB per il mese di novembre. Questo piano tariffario include mensilmente chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 500 SMS verso tutti e 100 GB di Internet in 4G (con 5 GB per il Roaming UE ogni mese). Il prezzo è fissato a 5,99 euro al mese per sempre, mentre la velocità della rete mobile è di massimo 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

La portabilità è effettuabile da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lyca, Spusu e altri MVNO, esclusi Very Mobile e ho. Mobile. L’attivazione, inoltre, richiede il pagamento di 10 euro per la prima ricarica, con 4,01 euro di credito residuo.

Fino al 15 gennaio 2023 è valida una seconda promozione gratuita denominata “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”: come si può intuire, attivando il servizio di ricarica automatica su conto corrente o carta di credito si ottengono altri 50 Giga al mese.

Parlando sempre di telefonia mobile, proprio in giornata WindTre ha lanciato il servizio Reload exChange.