Ritorna offerta Kena da 5,99 Euro con buono Amazon in regalo: come attivarla

Il secondo brand di TIM torna alla carica cercando di convincere clienti di altri operatori a effettuare la portabilità: Kena lancia la promozione 5,99 50GB Plus da 5,99 Euro al mese con un buono Amazon in regalo e costo di attivazione ridotto a zero.

L’offerta a cui stiamo facendo riferimento è disponibile da ieri, 24 maggio 2022, sul sito ufficiale Kena – e non presso i punti vendita fisici – o sull’app dell’operatore virtuale, e resterà accessibile fino alle ore 10:00 del 7 giugno 2022. Scendendo nel dettaglio del pacchetto dati, Kena 5,99 50GB Plus comprende minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 500 SMS verso tutti e 50 Giga di Internet in 4G, il tutto alla detta cifra di 5,99 Euro al mese. L’attivazione è gratuita, ma limitata ai clienti di operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO ad esclusione di ho., CoopVoce, Very Mobile e Tiscali.

L’offerta speciale di Kena che potrebbe convincere diversi utenti consiste nella possibilità di ottenere un buono regalo Amazon del valore di 10 Euro completando la portabilità: prima di riceverlo sarà obbligatorio effettuare l’attivazione e pagare almeno una mensilità entro e non oltre il 31 ottobre 2022. Dopodiché, il buono verrà erogato.

Ribadiamo ancora una volta che Kena 5,99 50GB Plus resterà disponibile per due settimane ed esclusivamente online.

Se invece preferite altri pacchetti con un bundle dati migliore, vi rimandiamo alla lista di offerte Kena di maggio 2022.