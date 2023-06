Si ritorna a palare del Fascicolo Sanitario Elettronico, Butti: 'riparte la riforma'

Torna nuovamente in auge il tema del Fascicolo Sanitario Elettronico, grazie alle nuove dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, che ha preannunciato un nuovo passo in avanti per la riforma dell’FSE per favorire l’interoperabilità dei dati sanitari.

“Nel parere dell’8 giugno scorso, il Garante Privacy si è pronunciato sul Fascicolo Sanitario Elettronico e da allora stiamo lavorando, compiutamente, alla preparazione di due decreti: uno relativo al Gateway per fare in modo che le Regioni rispettino gli standard dello Stato; e un secondo relativo ai Repository e all’ecosistema dei dati sanitari. Senza il parere del Garante non avremmo potuto lavorare a questi decreti” ha spiegato Butti in un convegno sul tema della privacy.

Lo stesso Sottosegretario ha anche affermato che quello del Garante è stato un parere “frutto di mesi di relazioni tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il ministero della Salute, le Regioni, Assinter, le in-house quindi, e il Garante Privacy”.

La riforma è molto attesa anche dagli stessi medici, oltre che dai pazienti in quanto il Fascicolo Sanitario avrà l’obiettivo di favorire l’interoperabilità dei dati sanitari ed il loro utilizzo su tutto il territorio nazionale ed a lungo andare anche nei paesi dell’UE.

Proprio alla luce della sensibilità dei dati contenuti al suo interno, era atteso il parere del Garante. Butti, nelle dichiarazioni raccolte da Kay4Biz, ha spiegato che il tema dei dati “è e sarà sempre più centrale in tutti gli aspetti del digitale, come il cloud, ma anche la sanità e la mobilità. Il governo è al lavoro per attuare politiche digitali a tutela dei cittadini, rispetto ai quali sarà sempre più cruciale portare avanti un’azione di sensibilizzazione sull’utilizzo lecito dei dati, su come vengono gestiti e processati. Si tratta di un tema molto complesso e per questo occorre una piena collaborazione tra istituzioni, apparati tecnici territoriali e cittadini”.