Ecco una rarissima foto del funerale di Hachiko che vi spezzerà il cuore

Da un paio di giorni è tornata virale sul web la foto del funerale di Hachiko, il famoso cane di razza Akita che ha commosso l'intera città di Tokyo a cavallo degli anni Venti e Trenta del secolo scorso.

Questa foto permette di percepire la profonda commozione che colpì la popolazione giapponese con la morte dell'anziano cane di quartiere, che in città tutti conoscevano per essere "il cane della stazione Shibuya" ed essere l'esempio perfetto di fedeltà animale, avendo per oltre 9 anni atteso invano l'arrivo in treno del suo pet mate (padrone) morto.

Dopo essere stata descritta da diverse canzoni e libri giapponesi, la storia di Hachiko è stata anche trasposta all'interno di due film. Uno con la regia del regista giapponese Seijirō Kōyama nel 1987 e l'altro prodotto dal regista svedese Lasse Hallström nel 2009, che aveva come attore protagonista Richard Gere.

Per chi non lo sapesse, Hachiko era un giovane cucciolo di strada quando venne adottato dal professore universitario Hidesaburō Ueno, che insegnava agronomia all'Università imperiale di Tokyo. Dopo aver fatto amicizia con il professore per alcuni anni, attendendolo all'uscita della stazione di Shibuya per andare a lezione insieme, Hachiko si recò giornalmente in stazione ogni giorno della sua vita, confidando che Ueno tornasse per giocare insieme a lui.

Molteplici furono i tentativi di convincere Hachiko a desistere dall'attesa, visto che Ueno morì nel 1925 per colpa di un improvviso ictus durante una lezione, ma ad ogni tentativo di spostarlo, Hachiko riusciva a trovare un modo per scappare dalle case e a tornare a Shibuya. Si decise così di adottarlo collettivamente, rispettando il suo dolore.

La sua storia si diffuse presto in Giappone, visto che la sua fedeltà verso l'amico morto si rispecchiava perfettamente con la cultura tradizionale del paese, in procinto di entrare nella Seconda guerra mondiale.

Anni dopo, la notizia della sua morte sconvolse l'intera comunità di Shibuya, tanto che la sua foto venne inserita in tutte le prime pagine dei giornali giapponesi e il Governo dichiarò ufficialmente un giorno di lutto nazionale, per ricordare la sua storia.

Tokyo ricordò il dolore di Hahiko anche anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1935 per colpa della filariasi, tramite la costruzione di alcune statue in suo onore.

La perseveranza con cui sopportò la lontananza dal suo amico di giochi venne anche utilizzata dalle madri giapponesi durante il conflitto, per impartire ai bambini il concetto della pazienza e della sopportazione, durante i bombardamenti americani.