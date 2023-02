Ritorna WindTre GO Unlimited, offerta da 9,99 euro al mese con Giga illimitati

Nello stesso giorno in cui WindTre annuncia nuove rimodulazioni da marzo 2023 per alcune offerte mobili, lo stesso operatore telefonico italiano sostituisce due offerte “operator attack” con GO Unlimited da 9,99 euro al mese caratterizzata da Giga illimitati di Internet in tutta Italia in 4G.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, il marchio arancione ha deciso di modificare i piani MIA Unlimited Easy Pay e MIA Unlimited nel nome mantenendo però lo stesso pacchetto dati. I piani ora noti, dunque, come GO Unlimited e GO Unlimited Easy Pay comprendono minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 500 SMS verso tutti e Giga senza limiti in 4G fino a 10 Mbps in download. Nel primo caso l’addebito viene effettuato su credito residuo e richiede il pagamento di 10,99 euro al mese; l’offerta Easy Pay, invece, addebita la quota mensile su carte di credito, conto corrente o carte prepagate.

In quest’ultimo caso il costo di attivazione è di 0 euro, ma con vincolo di permanenza di 24 mesi; in caso di recesso anticipato, il vero costo pari a 30 euro viene addebitato in unica soluzione o a rate a seconda delle preferenze del cliente. Per rimuovere il vincolo, altrimenti, si può pagare il prezzo di 30 euro all’attivazione. Al contrario, l’offerta GO Unlimited con addebito su credito residuo non prevede vincoli di permanenza.

Per accedere a queste due offerte è necessario essere clienti di operatori virtuali come iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, ad esclusione di Kena, ho., Elimobile, LycaMobile e Very Mobile. Si ricorda, inoltre, che i prezzi di queste due offerte verranno aumentati in caso di aumento dell’indice dei prezzi al consumo di ISTAT, come già chiarito a fine gennaio con l’adeguamento dei prezzi all’inflazione.