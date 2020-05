Il ritorno della Bundesliga fa il pieno di ascolti: +320%, in attesa della Serie A

Il ritorno del calcio giocato in Germania permette alla Bundesliga di fare il pieno di ascolti a livello europeo. A svelarlo il sito tedesco DWDL.de, secondo cui le partite andate in onda lo scorso weekend hanno registrato un riscontro importante, a dimostrazione di come i tifosi sentissero il bisogno di calcio dopo il lungo lockdown.

Nello specifico, in Germania i match delle 15:30 hanno riportato 3,680 milioni di spettatori, quasi il doppio rispetto all'audience media dei sabati "tradizionali". A tale dato vanno aggiunti 2,5 milioni di spettatori che si sono collegati al canale gratuito. Complessivamente si è trattato di un incremento del 320% rispetto ai dati che vengono registrati per le partite della stessa fascia oraria. E' innegabile che ha contribuito l'assenza di concorrenza, visto che tutti gli altri campionati sono fermi.

Anche i tifosi italiani si sono collegati per il ritorno della Bundes: il Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 è stato visto da 155.781 spettatori medi e 468.123 spettatori unici. La Diretta Gol andata in onda nella stessa fascia oraria, che ha trasmesso in contemporanea gli highlights delle cinque partite, ha registrato 230.448 spettatori medi e 707.580 spettatori unici.

Infine, la partita tra Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach delle 18.30 è stata vista da 86.883 spettatori medi e 502.172 spettatori unici.

In attesa del ritorno della Serie A, che è appeso alle divergenze tra pay tv e Lega Calcio, i tifosi hanno dato una risposta incoraggiante.