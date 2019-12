Di ritorno dall'era glaciale: lo scheletro intatto di un mammut lanoso all'asta

Dopo avervi descritto la storia dei mammut lanosi, ritorniamo a parlare di queste enormi creature per via di un'asta lanciata nelle ultime ore.

Comunicato stampa: Milano, 20 dicembre 2019 – I mammut lanosi hanno vagato sulla terra milioni di anni fa, ma questo dicembre Catawiki, il sito online per oggetti unici e speciali, offre ancora una volta la rara opportunità di collezionare lo scheletro di uno di questi mammut lanosi. Con circa 185 ossa e diverse parti strutturali, lo scheletro, una volta assemblato, fa una grande impressione, misura 3,3 metri ed è lungo fino a 5,15 metri. Attualmente custodito nel museo "Historyland" nei Paesi Bassi, il mammut lanoso è sotto l'occhio vigile dei paleontologi olandesi. L'asta si svolgerà dal 20 al 29 dicembre e, secondo gli esperti, il valore stimato di questo oggetto unico è di almeno 200.000 euro. Nonostante questa non sia la prima volta che un mammifero preistorico lanoso ricompare su Catawiki, è certamente una notizia grandiosa per i collezionisti.

Tutte le ossa dello scheletro sono di identica conservazione e colore e sono state trovate nella stessa località. I resti sono originali e autentici, rinvenuti nel fondale del Mare del Nord, vicino ai Paesi Bassi. Anche se le zanne non sono originali, sono state ricavate dalle zanne del Jarkov Mammoth - il mammut lanoso scoperto nel 1997.

Sebbene l'acquirente di questo storico oggetto avrà l'ultima parola nel montaggio dello scheletro, il venditore Dick Mol, paleontologo ed esperto leader nel campo dei mammut, sarà presente per garantire un risultato finale scientificamente corretto.

Wim van Stormbroek, esperto di resti archeologici di Catawiki: "Un oggetto storico è sempre intrigante, ma quello che proviene direttamente dalla preistoria ha un fascino che non teme confronti. Solo i veri collezionisti possono conoscere il valore di questo raro ed esotico reperto della preistoria. Sono contento che, grazie a Catawiki, questo affascinante oggetto possa essere offerto direttamente a coloro che si interessano a queste oggetti; sono sicuro si meraviglieranno della sua bellezza e del suo valore".

Il mammut lanoso è stato uno degli ultimi di una particolare specie di mammut del Pliocene. Questa specie si discosta dal mammut steppico di circa 400.000 anni, viveva in Asia orientale e oggi cammina tra noi, con una veste evoluta, quella dell'elefante asiatico. Con un peso tra le 5 e le 7 tonnellate, il loro nome deriva dal caratteristico pelo ispido che li ha aiutati a sopravvivere all'ambiente glaciale in cui vivevano. Secondo gli studi, il manto del mammut lanoso poteva raggiungere i 3 piedi (1 metro) di lunghezza.

Le loro lunghe zanne ricurve - ulteriore caratteristica - venivano utilizzate per difendersi e per disseppellire il cibo sotto spessi strati di neve. La scoperta di resti congelati, scheletri, denti e letame in Siberia e Alaska ha permesso di studiare a fondo questa specie. Raffigurato anche nelle pitture rupestri preistoriche, il mammut lanoso si colloca tra gli animali preistorici più studiati al mondo ed è spesso un personaggio popolare nei film d'epoca.