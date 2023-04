Ritorno di fiamma per le EarPods? Apple ha iniziato a produrne in massa un nuovo modello

Con il lancio delle AirPods Pro 2 di Apple a settembre 2022 e quello delle AirPods 3 a fine 2021, pareva che il colosso di Cupertino avesse definitivamente operato il "salto" alle cuffie wireless. Oggi, invece, scopriamo che le cose potrebbero stare molto diversamente, e che Apple avrebbe ripreso a produrre le EarPods in massa.

La notizia potrebbe sembrare inaspettata per molti lettori, ma in realtà sembra far parte di una strategia a lungo termine della Mela Morsicata. Attualmente, le EarPods in commercio hanno il connettore Lightning o il jack audio da 3,5 millimetri, due porte ideali per connettere le cuffie agli iPhone, iPad e Macbook di attuale e di vecchia generazione.

Da un paio d'anni a questa parte, però, le cose stanno cambiando rapidamente in quel di Cupertino. In particolare, diversi iPad sono passati alla porta USB-C come proprio connettore principale, sostituendo quella Lightning, mentre ora pare che anche iPhone 15 avrà un connettore USB-C per la ricarica e il trasferimento dati.

Viene da sé che, con una porta USB-C diffusa su quasi tutta la lineup di nuova generazione di Apple, anche le EarPods dovranno adeguarsi al nuovo standard. La Mela Morsicata, dunque, avrebbe già messo in produzione dei "nuovi" auricolari cablati, per la verità del tutto identici a quelli già in commercio ma con l'unica differenza di essere dotati di un connettore USB-C, e non di un jack audio da 3,5 millimetri o di una porta Lightning.

A riportare la notizia è il popolare leaker ShrimpApplePro, che in passato si è distinto per numerosi rumor poi rivelatisi corretti. Insomma, sembra che il ritorno delle EarPods sia vicino, anche se un'incognita di primo piano resta: Apple tornerà a includere le EarPods nella confezione degli iPhone con iPhone 15, oppure le cuffie cablate andranno acquistate separatamente anche a questo giro?