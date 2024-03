Il ritorno di Fortnite su iPhone è più vicino: Apple sblocca l'account di Epic Games

A pochi giorni dalla chiusura dell’account sviluppatore di Epic Games da parte di Apple, arriva un aggiornamento he rende più vicino il ritorno di Fortnite su iPhone. Parlando con MacRumors, Apple infatti ha comunicato il ripristino del profilo dello sviluppatore in quanto quest’ultimo si sarebbe impegnato a seguire le norme previste dal DMA.

“A seguito delle conversazioni con Epic, si sono impegnati a seguire le regole, comprese le nostre politiche sul DMA. Di conseguenza, a Epic Sweden AB è stato consentito di firmare nuovamente il contratto con gli sviluppatori e di essere accettata nell'Apple Developer Program” ha affermato un rappresentante di Apple al blog sempre molto informato sul mondo della Mela.

La chiusura dell’account di Epic ha avuto un eco importante sul web, dal momento che ha bloccato il lancio del relativo app store e quindi di Fortnite che come noto non è disponibile su iOS. Apple ha affermato che la decisione è stata presa in quanto Epic avrebbe violato i suoi obblighi contrattuali e che la decisione del tribunale nella diatriba legale tra le due società le dava il diritto di chiudere qualsiasi account Epic Games in qualsiasi momento.

Anche l’UE ha puntato i fari sul nuovo scontro tra Apple ed Epic, ed un rappresentante della Commissione Europea ha confermato di aver chiesto chiarimenti in merito.