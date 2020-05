Il ritorno del fratello di Pablo Escobar: ora 'vende' iPhone 11 Pro in oro a 499 Dollari

Dopo l'Escobar Fold 1, che nonostante le vendite resta avvolto dal mistero in quanto nessuno l'ha ricevuto, il fratello di Pablo Escobar si lancia sugli iPhone 11 Pro. Anche in questo caso siamo di fronte ad uno smartphone placcato in oro 24 carati, ma ciò che salta all'occhio è il prezzo relativamente basso viste le finiture.

La società afferma che gli iPhone 11 Pro in questione sono ricondizionati in quanto precedentemente danneggiati e riparati. Ovviamente i dubbi sono tanti e come osservato dai colleghi di WccFtech, la placcatura in oro potrebbe essere un semplice adesivo dorato, come avvenuto con il Galaxy Fold, che però non è mai stato spedito ai clienti.

Il prezzo proposto per l'iPhone 11 Pro è di 499 Dollari, non solo basso contando il modello, ma anche se si prende in considerazione la placcatura che dovrebbe renderlo significativamente più costoso rispetto alla variante classica.

Nella confezione sono inclusi gli accessori originali Apple, mentre sulla scocca posteriore sotto al logo Apple è presente quello della società di Escobar, ed in alto a destra è presente un numero di matricola.

Lo smartphone è denominato "Escobar Gold 11 Pro" e nella descrizione, come sempre caratterizzata da claim in maiuscolo e frasi ad effetto per attirare il pubblico, è definito un vero "Apple Killer".

Nella pagina ufficiale di Escobar Gold 11 Pro è segnalata la disponibilità per sole 1493 unità. I dubbi però continuano ad essere tanti.