Il ritorno delle GPU ROG Matrix: ecco la RTX 4090 più glaciale di tutte

Grande fermento in quel di Taiwan: dopo averci incuriositi con la RTX 4070 senza connettore di alimentazione, Asus ROG torna alla carica mostrando al mondo la sua ultima creazione, che sancisce il ritorno di una linea di custom particolarmente apprezzata in passato.

In effetti, di anni ne sono passati da quando uscì sul mercato l'ultima ROG Matrix, ovvero la RTX 2080 Ti, ma oggi finalmente parte il conto alla rovescia per il lancio sul mercato della RTX 4090 con questo particolare allestimento. La scheda arriverà sul mercato con waterblock già installato e illuminazione LED incastonata al suo interno per creare interessanti giochi di luce attraverso il policarbonato trasparente. Trattandosi di una soluzione dissipata a liquido di tipo AIO, non stupisce la presenza di un radiatore da 360mm altrettanto a tema, con tre ventole Asus ROG con LED RGB (ROG MF-12S ARGB).

Il target dichiarato dall'azienda è quello di una scheda in grado di esprimere il pieno potenziale del TGP stock, ovvero 450W, mantenendo una temperatura stabile al di sotto dei 60 °C (quella di Asus per il raffreddamento sta diventando una vera passione: guardate le dimensioni della RTX 4060 Ti ROG Strix). Ancora più interessante, a questo scopo, è l'utilizzo di metallo liquido tra die e blocco, per garantire una maggiore efficienza nel trasferimento termico, trattamento per nulla scontato su una GPU e infatti si tratta di uno dei primi esempi di questo tipo di lavorazione, garantendo sicurezza anche se la scheda verrà posizionata in verticale.

La RTX 4090 in versione ROG Matrix arriverà sul mercato nel terzo trimestre a un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 dollari.