Il ritorno di Immuni: in arrivo una nuova funzione per renderla più efficace

Ricordate l'app per il contact tracing Immuni, che nonostante le raccomandazioni delle autorità molti utenti si sono rifiutati di installare? E' pronta al ritorno. Il Garante della Privacy, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato il via libera all'attivazione di una funzione che potrebbe renderla più efficace.

Nel bollettino del Garante, infatti, si parla di una nuova funzionalità in arrivo in Immuni che consentirà ad una persona risultata positiva di attivare in autonomia la procedura per allertare i contatti stretti, che ovviamente hanno installato Immuni.

"Con l’introduzione della nuova funzionalità la persona risultata positiva potrà interagire direttamente con il Sistema di allerta Covid-19 inserendo, nell’apposita sezione dell’app Immuni, il codice univoco nazionale (Cun) attribuito dal Sistema Tessera Sanitaria al proprio referto di un test diagnostico per Covid-19 che ha avuto esito positivo, insieme alle ultime 8 cifre della tessera sanitaria" si legge nella descrizione della feature, secondo cui il sistema di allerta Covid-19, dopo la verifica dei dati forniti dagli utenti, provvederà ad abilitare il caricamento delle chiavi temporanee dell'applicazioni per allertare i contatti stretti con cui lo smartphone ha scambiato, via Bluetooth LE, i dati.

Il Garante sottolinea che "una volta effettuato con successo il caricamento delle chiavi temporanee, il Sistema di Allerta Covid-19 invaliderà il codice CUN, per impedirne ulteriori utilizzi".

E' indubbio che si tratta di una piacevole novità, dal momento che in molte regioni italiane l'app è stata praticamente ignorata dalle autorità sanitarie preposte ad effettuare il contact tracing.

A pesare sul mancato utilizzo ci sono anche i numerosi malfunzionamenti di Immuni, come quelli dello scorso novembre.