Il ritorno di iPod shuffle: il lettore Apple è il nuovo oggetto del desiderio su TikTok

Qualche anno fa la notizia di Cristiano Ronaldo che utilizzava l'iPod shuffle con tanto di auricolari con cavo, a dispetto delle onnipresenti AirPods, aveva suscitato molto scalpore alla luce dei trend del momento. Ebbene, su TikTok si sta verificando lo stesso: l'iPod shuffle di Apple è il nuovo oggetto del desiderio dei tiktoker.

Come riportato da 9to5mac, infatti, sulla piattaforma di ByteDance si stanno moltiplicando i filmati di TikToker che indossano l'iPod shuffle come fermaglio per i capelli. Altri, invece, li hanno usati come accessori di moda da inserire sui jeans e da esibire o semplicemente (ed ovviamente) come lettore mp3 per ascoltare la musica.

Facendo qualche ricerca su TikTok, però, emerge anche che stanno tornando in auge gli auricolari con i fili. Il primo video di questo tipo ha oltre 2 milioni di visualizzazioni e quasi 350mila like.

Il trend è stato ripreso anche da altri siti, come Newsweek, secondo cui sempre più millennial stanno condividendo clip dell'iPod Shuffle: alcuni non sanno nemmeno di cosa si tratta, ed alcune battute hanno dato il via ad una serie di botta e risposta tra i tiktoker più grandi, evidenziando un divario generazionale anche esilarante.

Il ritiro dal mercato dell'iPod shuffle è avvenuto nel 2017, solo cinque anni fa.