Il ritorno del jailbreak per iPhone: un tool è compatibile con quasi tutti i modelli

Alla fine, il jailbreak per iPhone è tornato. Un gruppo di hacker ha infatti pubblicato un nuovo strumento che consente di effettuare lo "sblocco" di praticamente tutti gli smartphone di Apple attualmente presenti sul mercato, il tutto sfruttando una vulnerabilità che la Mela ancora non ha corretto.

Pwn20wnd, questo il nome del gruppo di hacker, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha spiegato che il tool Unc0ver è compatibile con tutte le versioni del sistema operativo mobile di Apple da iOS 11 ad iOS 14.3, che è stato rilasciato o scorso dicembre. Fondamentalmente, quindi, in linea teorica può essere effettuato su tutti gli iPhone dal 5s al 12 Pro Max.

In un tweet pubblicato in precedenza, il team aveva spiegato che ha utilizzato la falla CVE-2021-1782, una vulnerabilità del kernel di Apple che lo stesso colosso di Cupertino qualche tempo fa ha rivelato che "potrebbe essere stata sfruttata dagli hacker". La stessa vulnerabilità però è stata corretta con iOS 14.4 dello scorso mese, motivo per cui se avete installato l'ultima release di iOS 14 non potrete portare a termine la procedura.

Lo strumento di Pwn20wnd sfrutta proprio la falla nel kernel per offrire agli utenti l'accesso ai massimi privilegi di sistema, ma i pericoli per la sicurezza sono tanti in quanto, come evidenziato più volte dai ricercatori di sicurezza, un iPhone jailbrekkato è potenzialmente più suscettibile agli attacchi esterni.