Il ritorno di Lady Gaga: il video musicale di Stupid Love girato con iPhone 11 Pro

Nella notte italiana Lady Gaga ha pubblicato il video musicale dell'ultimo singolo, Stupid Love, che nelle ore successive al lancio ha già raggiunto quota mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. La particolarità della clip, che la collega al mondo hi-tech, è data dal fatto che è stata interamente girata con un iPhone 11 Pro.

Le prime indicazioni erano arrivate dalla stessa Lady Gaga nei giorni precedenti all'uscita del video, quando aveva pubblicato sui propri canali social una serie di trailer con il nuovo brano. E dal momento che la popstar è una delle più famosi del momento, anche Apple ha ripreso una parte del videoclip sul proprio canale ufficiale YouTube, condita dal claim "Shot on iPhone 11 Pro", che è stato utilizzato anche in altre circostanze.

In passato anche altri artisti si sono affidati ad iPhone 11 Pro per registrare i video musicali dei propri singoli: emblematico è il caso di Selena Gomez con "Lode You Love to Me", che ha fatto da apripista.

Stupid Love è il primo singolo dopo la pubblicazione della soundtrack di "A Star Is Born", la pellicola che ha visto Lady Gaga protagonista insieme a Bradley Cooper. Apple anche in passato ha collaborato con l'artista di New York, che si è esibita a maggio 2019 in occasione dell'inaugurazione ufficiale del nuovo campus.