Il ritorno sulla luna rinviato al 2026 invece del 2025? NASA incolpa SpaceX

Recentemente c'è stata qualche polemica per quanto riguarda Starship, la nave spaziale di SpaceX, che è stata "bloccata a data da destinarsi" da parte della FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti. Secondo la NASA, infatti, l'astronave potrebbe non essere pronta per il tanto bramato ritorno sulla luna nel 2025.

Artemis 3 - che ricordiamo è missione dell'agenzia che mira a riportare i primi astronauti sulla superficie della Luna in oltre 50 anni - utilizzerà la navicella spaziale di SpaceX per portare due membri dell'equipaggio su quattro dalla loro navicella Orion in orbita lunare.

Tuttavia, l'amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, Jim Free, afferma che la data programmata della missione potrebbe slittare dal dicembre 2025 al 2026. Questo, secondo SpaceNews, è un raro voto di sfiducia da parte di un funzionario della NASA negli sforzi di SpaceX per sviluppare il velivolo capaci di portarli sul satellite.

"Dicembre 2025 è la nostra data attuale", afferma Free, "ma con le difficoltà che SpaceX ha avuto, penso che sia davvero preoccupante." L'azienda spaziale di Elon Musk, infatti, deve lanciare la sua astronave un numero significativo di volte prima del ritorno sulla luna, incluso un atterraggio lunare senza equipaggio, nonché una dimostrazione riuscita di un trasferimento di carburante nell'orbita terrestre.

Attualmente l'azienda non è ancora riuscita a portare in orbita una sola astronave, con poco meno di due anni e mezzo prima del lancio di Artemis 3. Il prossimo lancio di prova - dopo quello che ha causato l'esplosione dell'astronave - potrebbe avvenire non appena tra "un paio di mesi"... FAA permettendo.