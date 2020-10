Il ritorno di MagSafe: Apple porta il connettore sugli iPhone 12, con tanti accessori

Nel corso della presentazione dei nuovi iPhone 12, Apple ha svelato anche un’aggiunta alla scheda tecnica, che sa molto di retro per i fan Apple. Si chiama MagSafe e sostanzialmente è un nuovo connettore magnetico integrato nella scocca posteriore dei dispositivi, che consentirà di agganciare accessori o caricatori wireless.

Nelle animazioni mostrate si è visto un porta documenti magnetico agganciato al retro di iPhone 12 o su una qualsiasi cover per inserire le carte o i documenti d’identità.

Il connettore MagSafe, precedentemente presente sui MacBook, è stato progettato per ottimizzare l’allineamento con le basi di ricarica wireless, e supporta la carica a 15W.

Apple però l’ha descritto come un vero e proprio nuovo ecosistema con accessori da agganciare e sganciare al telefono, ed ha precisato che MagSafe può essere utilizzato anche insieme ad altri accessori. L'obiettivo è di ampliare l'esperienza offerta dai nuovi iPhone 12, con un tocco di stile.

E’ inoltre in arrivo anche un caricatore MagSafe Duo per iPhone ed Apple Watch, ma Belkin sta lavorando a nuovi accessori tra cui un supporto per auto ed un caricatore multiplo.

Nel corso della presentazione, inoltre, Apple ha anche presentato il nuovo iPhone 12 Mini, il più piccolo della linea con schermo da 5,4 pollici.

Sugli accessori MagSafe, però, non sono state diffuse informazioni sull'arrivo nei negozi ed i prezzi.