Il ritorno dei quarti di Champions League è su Now: le offerte di Aprile 2024

Al via stasera i quarti di finale di ritorno della Champions League, dopo il grande spettacolo di una settimana fa. In palio c’è il passaggio alle semifinali, ma le quattro partite sono tutte apertissime.

Si parte stasera con Barcellona-Paris Saint Germain: i blaugrana partono dal 3-2 dell’andata, ma di fronte si troveranno un PSG tutt’altro che pronto ad arrendersi. In parallela, si giocherà anche Borussia Dortmund contro Atletico Madrid: all’andata hanno avuto la meglio gli spagnoli per 2-1, ma anche in questo caso il risultato è incerto.

Domani sera in scena ci sono altre due partite spettacolari: il ritorno tra Manchester City e Real Madrid, che all’andata si sono sfidate a suon di gol spettacolari e terminata 3-3, e Bayern Monaco contro Arsenal che è finita 2-2.

Le partite potranno essere seguite in streaming su Now, il servizio di streaming targato Sky, che propone due offerte.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Per accedere alla diretta della Champions League è necessario sottoscrivere il Pass Sport che a 9,99 Euro al mese dà accesso non solo alla Champions League, ma anche Europa League e Conference League, a tre partite di Serie A a turno, tutta la Serie B e Serie C, la Formula 1, il MotoGP, il tennis, il basket ed anche le altre discipline sportive.