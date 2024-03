Il ritorno di Sam Altman a OpenAI, di nuovo: ecco perché se ne sta parlando

Risale alla fine del 2023 la situazione travagliata tra Sam Altman e OpenAI, che ha visto in primo luogo il licenziamento del CEO e successivamente il reintegro di quest'ultimo. Tuttavia, in questo marzo 2024 si è tornati a parlare del ritorno al timone dell'amministratore delegato di OpenAI e vale la pena approfondire l'evolversi della situazione.

Un comunicato ufficiale dell'8 marzo 2024, pubblicato sul blog di OpenAI, annuncia che, dopo aver indagato sui motivi che hanno portato al suo licenziamento e successivo reintegro, adesso quest'ultimo è stato assolto da ogni potenziale colpa e può quindi tornare nel consiglio di amministrazione di OpenAI.

L'incubo è insomma terminato per Altman, il quale può ora dedicarsi nuovamente agli ambiziosi obiettivi di OpenAI: sviluppare l'intelligenza artificiale in maniera etica. Questo nonostante la causa legale di Elon Musk contro OpenAI, che – secondo quanto dichiarato dall'imprenditore – si focalizzerebbe principalmente sul profitto derivante da collaborazioni con giganti tecnologici come Microsoft.

Adesso, Altman ritorna alla guida OpenAI, assistito da altre figure autorevoli, fra cui l'ex CEO della Bill & Melinda Gates Foundation, Sue Desmond-Hellmann; l'ex EVP e General Counsel di Sony Corporation, Nicole Seligman; e il CEO e Presidente di Instacart, Fidji Simo. Lo studio legale WilmerHale, responsabile delle indagini, ha analizzato più di 30.000 documenti e tenuto numerosi interrogatori prima di constatare che nessuna minaccia gravava sulla sicurezza del servizio, ma piuttosto si trattava di una rottura del rapporto di fiducia tra il precedente consiglio di amministrazione e Altman.