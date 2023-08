Ritorno a scuola alla grande con Amazon: in palio 120 euro di buono

Amazon è già pronta al ritorno a scuola, forse un po' meno chi tra i banchi dovrà tornarci sul serio, ma la nuova iniziativa del popolare eshop potrebbe darvi un pizzico di entusiasmo in più in vista del nuovo anno scolastico.

Sempre nel contesto dell'iniziativa promozionale legata al "Back to school", Amazon Italia ha lanciato anche un concorso a premi che mette in palio una carta regalo da ben 120 euro, da usare poi per i propri acquisti, che siano tech o altro ancora.

Per partecipare non dovrete fare altro che entrare nella pagina del concorso speciale, assicurarvi di aver eseguito l'accesso con la vostra email e la password personale e accettare i termini e le condizioni della promozione.

Una volta accettate le condizioni e cliccato sul bottone "Accetta e Procedi", vi comparirà una schermata con scritto "Grazie per aver partecipato" e potrete chiudere tutto. Adesso non vi resta che attendere.

L'iniziativa è partita il 15 luglio 2023 e ci si potrà iscrivere fino al 30 settembre 2023 alle ore 23:59. In totale, verranno estratti 20 fortunati vincitori del buono regalo, ognuno da 120 euro, più un ventunesimo "di riserva", che subentrerà qualora uno dei vincitori non riuscisse a confermare la vincita entro due giorni dalla notifica da parte di Amazon.

