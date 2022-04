Il ritorno della Tesla Tequila: limited edition va subito sold out, a 420 Dollari

Ricordate la Tesla Tequila lanciata qualche anno fa? Ebbene, qualche ora fa la compagnia di Elon Musk ha riproposto sul proprio store ufficiale una limited edition del liquore, che è andata sold out rapidamente.

L’esclusivo set, con tanto di bottiglia da 750ml a forma di fulmine, è accompagnato da due bicchieri dalle forme altrettanto particolari che rendono il tutto ancora più unico, ma sfortunatamente non è più disponibile in quanto polverizzato in pochi secondi a 420 Dollari. Proprio tale cifra non è casuale ed è un riferimento alla marijuana e ad un tweet di Elon Musk di qualche anno fa, in cui aveva annunciato di aver ritirato Tesla dalla borsa ad un prezzo di 420 Dollari per azione.

Lanciata come un Pesce d’Aprile al prezzo di 250 Dollari, la Tesla Tequla è prodotta da Nostros ed ha il 40% di ABV. Nella descrizione si legge che è “invecchiata per 15 mesi in botti di rovere francese e si presenta con degli aromi di frutta secca e vaniglia leggera che culminano in un finale equilibrato di pepe alla cannella”.

L’acquisto è stato disponibile solo in alcuni stati degli Stati Uniti, ma il riscontro è stato immediato ed ora risulta sold out. Sul sito web di Tesla è stato spiegato che queste erano le ultime 420 bottiglie di Tequila, e su ognuna di esse è presente un numero che le renderà sicuramente degli oggetti da collezione imperdibili per gli appassionati.