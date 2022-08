Il ritorno di Winamp: disponibile la nuova versione, dopo quattro anni di sviluppo

Winamp è un lettore multimediale mitico per coloro che sono cresciuti a cavallo tra gli anni 90 ed i primi anni 2000. Divenuto un must per tutti gli appassionati di musica, il player è lentamente scomparso dal mercato sopraffatto dai servizi di streaming.

Tuttavia, coloro che hanno avuto modo di seguirci ricorderanno sicuramente che qualche anno fa fu annunciato il ritorno di Winamp, mentre nel novembre dello scorso anno era stata distribuita la prima beta. Ebbene, per coloro che vogliono cavalcare questa ondata vintage c’è una buona notizia: la scorsa settimana Winamp ha rilasciato la RC1 Build 9999 della versione 5.9 del software, ovvero la prima versione rilasciata in quattro anni.

Come si può vedere direttamente nel post dedicato sul forum di Winamp, da dove è possibile effettuare il download, la nuova release non porta con se troppe modifiche e l’obiettivo principale di questo lancio è aggiornare il codice da Visual Studio 2008 a Visual Studio 2019. Dopo questa transizione, il team può aggiungere nuove funzionalità al player: qualche tempo si fa si parlava della possibile integrazione di Apple Music o Spotify, ma allo stato attuale appare poco praticabile questa eventualità.

“Questo è il culmine di 4 anni di lavoro dalla versione 5.8. Due team di sviluppo che hanno dovuto fare i conti con un periodo di pausa indotto dalla pandemia”, si legge nel changelog di Winamp 5.9 RC1 Build 9999. “Le basi ora sono state gettate e ora possiamo concentrarci maggiormente sulle funzionalità. Che si tratti di modificare/sostituire quelle vecchie o aggiungerne di nuove.”