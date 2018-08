Ritratto artistico di Giove. Foto della sonda spaziale Juno.

L'immagine di Giove in penombra che potete ammirare in fondo alla news è stata realizzata da scienziati-cittadini grazie ai dati della sonda spaziale Juno, che orbita attorno al pianeta gassoso. La prospettiva ripresa è quella delle tempeste che si abbattono sull'emisfero nord di Giove.

In maniera analoga a quanto succede sulla terra, anche sul pianeta più grande del sistema solare ci sono cicloni ed anticloni, insieme a correnti a getto che ruotano attorno al globo. Vicino all'anticiclone ovale bianco situato sulla destra è visibile una di queste correnti a getto, N6. A sinistra, invece, è presente la piccola macchia rossa nord-nord.

L'immagine è stata scattata dalla JunoCam a bordo di Juno, il 15 luglio di questo mese, durante la 14-ima orbita della sonda spaziale attorno al pianeta. Nel momento dello scatto la distanza tra l'orbiter e la parte più alta delle nuvole era di circa 17.000 chilometri, ad una latitudine di 59 gradi. La foto è stata rielaborata dagli scienziati-cittadini Brian Swift e Seán Doran, che hanno aggiunto le stelle sullo sfondo e ruotato l'immagine così che il nord si trovi sulla destra.

Juno è dotato di otto strumenti, dei quali due sono italiani: la camera a infrarossi con spettrometro Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper) realizzata da Leonardo-Finmeccanica sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), e l’esperimento di radioscienza KaT (Ka-band Translator/Transponder), realizzato da Thales Alenia Space, sotto la responsabilità scientifica della Sapienza Università di Roma.

Per saperne di più vi rimandiamo agli speciali sulla profondità della grande macchia rossa di Giove e sulla ricostruzione delle tempeste sull'emisfero settentrionale in 3D. In quest'ultima news troverete uno scatto dettagliato delle tempeste del pianeta.