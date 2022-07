Ritratto segreto di Van Gogh con l'orecchio sinistro scoperto sotto un dipinto

Per 100 anni un ritratto segreto di Van Gogh si è nascosto sotto un altro dipinto. Fortunatamente per tutti, il "pezzo mancante" è stato portato alla luce da un team di storici dell'arte grazie al grande aiuto della tecnologia.

In particolare, il ritratto di Van Gogh è stato scoperto sotto il dipinto "Testa di una contadina" del 1885 grazie ai raggi X. Come mai si trova qui? Si tratta di un trucco utilizzato dall'artista - e da molti altri - per risparmiare denaro su tela e forniture. Nel dipinto è chiaramente visibile il suo orecchio sinistro, il che è degno di nota considerando che il tormentato pittore se lo tagliò nel 1888.

"Momenti come questo sono incredibilmente rari", ha affermato nella dichiarazione la professoressa Frances Fowle, curatrice d'arte senior della galleria. "Abbiamo scoperto un'opera sconosciuta di Vincent van Gogh, uno degli artisti più importanti e popolari al mondo. Che regalo incredibile per la Scozia e che sarà per sempre sotto la cura delle Gallerie Nazionali! Siamo molto emozionati."

L'autoritratto molto probabilmente non potrà essere staccato dal dipinto originale, ma gli addetti ai lavori prenderanno in considerazione di farlo. Gli storici dell'arte, infatti, non sono sicuri delle condizioni in cui si trova, ma sperano di rimuovere gli strati di materiale per rivelare il misterioso lavoro il più in fretta possibile, così da mostrare al mondo un'opera unica e incredibilmente rara.

