Ritrova il gusto di stampare le foto con la Canon Selphy al MINIMO STORICO

Canon Selphy CP1000 è una stampante veloce e facile da fotocamera, USB o schede di memoria. I tuoi ricordi saranno indimenticabili, con stampe resistenti e di qualità professionale.

Molto comoda anche per il fatto che puoi creare fototessere nei formati standard più comuni, così potrai anche risparmiare in caso ti occorra per fare documenti (ovviamente attendendoti agli standard burocratici).

E' compatibile con una pluralità di sistemi operativi, tra cui Windows 7 SP1, 8 e 8.1, Mac OS X, 10.8, 10.9 e 10.10. Compatta a sublimazione, con risoluzione 300x300 dpi.

Stampa tramite collegamento USB, ciò ti permetterà di farlo anche quando la connessione sarà debole quando sei in viaggio. Memoria massima supportata ‎8 GB tramite scheda SSD.

Ecco il contenuto della confezione: stampante, cassetto carta (formato cartolina), adattatore compatto CA-CP200 B, cavo CA, kit manuale dell'utente.

Molto facile da portare con sé, grazie alle dimensioni contenute ‎(5,31 x 7,01 x 2,38 cm) e il peso che non arriva al chilo di peso (840 grammi).

Ritrova il gusto di stampare le foto o fallo scoprire ai tuoi figli! Lo sconto è del 36%, quindi la pagherai solo 69,99 euro.

