Ritrovata, in un'ambra fossile, la zampa di una lucertola vissuta 20 milioni di anni fa

E’ stata rinvenuta, all'interno di un’ambra fossile, la zampa perfettamente conservata di una piccolissima lucertola vissuta milioni di anni fa.

All'interno di un piccolissimo fossile di ambra è perfettamente visibile la zampa sinistra che un tempo apparteneva ad una lucertola, una specie antenata dei moderni rettili. Il piccolo frammento di ambra che ha conservato l’arto ha all'incirca le dimensioni di una falange. Di forma quadrata, l’ambra misura 2 cm cubici ed ha conservato alla perfezione il piccolo arto tanto che è possibile notare tutti i dettagli del braccio al suo interno, compresi la pelle e gli artigli. L’arto fossile è così ben conservato che è stato possibile risalire alla specie (Anolis genus). La datazione dell’ambra lascia supporre agli scienziati che il fossile sia antico di 15-20 milioni di anni fa.

Ma le analisi non si sono fermate qui. Sono state eseguite sul fossile delle sezioni che, successivamente, sono state analizzate al microscopio. In base a questi studi si è potuto osservare che il braccio presentava due fratture: la prima imputabile, probabilmente, al momento in cui l’ambra si è staccata portando con se l’arto, la seconda frattura, accompagnata da un rigonfiamento della zona interessata, potrebbe essere attribuita ad un attacco che la lucertola ha subito quando era in vita, magari da parte di un predatore. Tuttavia, ciò che risulta strano di questo fossile e della zampa, in particolare, è che i tessuti, che avrebbero dovuto conservarsi intatti all'interno dell’ambra, risultano alterati da altre sostanze, sicuramente provenienti dall'esterno.

E’ probabile, sostengono i ricercatori che hanno pubblicato il loro studio sul giornale PLOS ONE, che il pezzetto d’ambra facesse parte di una costruzione più grande e, dopo che esso è giunto fino a noi, si è staccato per qualche motivo e, all'interno della crepa, si sia infilato materiale esterno che ha alterato i suoi tessuti.

Credit immagine: Volker Lannert/Uni Bonn