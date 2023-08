Ritrovata antica balena estinta tra le sabbie dell'Egitto

I paleontologi egiziani hanno portato alla luce una specie estinta di balena vissuta 41 milioni di anni fa, quando gli antenati dei cetacei moderni stavano completando il loro passaggio dalla terra al mare.

Il ritrovamento è avvenuto nell'area protetta di Wadi El-Rayan, che nell’Eocene si trovava al di sotto di un oceano tropicale mentre oggi è un’oasi nel pieno deserto egiziano. Per questo motivo, i ricercatori hanno battezzato la specie Tutcetus rayanensis in onore del re bambino egiziano Tutankhamon.

Pochi giorni fa vi avevamo parlato di un altro antico cetaceo che si pensa essere l'animale più pesante della storia. Con una lunghezza stimata di 2,5 metri e una massa corporea di circa 187 chilogrammi, Tutcetus è invece la specie più piccola finora trovata tra i basilosauridi, le più antiche balene esclusivamente acquatiche.

Nel passaggio dalla vita sulla terraferma a quella marina, questi animali svilupparono caratteristiche simili a quelle dei pesci, come un corpo affusolato, una coda robusta e una pinna caudale. Tuttavia, gli arti posteriori assomigliavano ancora a delle zampe, che non venivano usati per camminare ma probabilmente per accoppiarsi.

Per i paleontologi dell’Università del Cairo si tratta di una scoperta di grande importanza. Oltre ad aggiungere un nuovo membro alla lista delle specie antiche note, questo fossile testimonia una fase cruciale della storia evolutiva delle balene, in cui questi animali sono diventati i giganti marini che conosciamo oggi.