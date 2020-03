Ritrovata l'antica capitale perduta di uno dei regni Maya dietro... un ranch

E’ stata scoperta, alle spalle di un allevamento di mucche, l’antica capitale di uno dei tanti regni dei Maya, costruita all'incirca 3000 anni fa.

La scoperta è avvenuta, quasi per caso, in un allevamento in Messico. Alle spalle di questo Ranch dove vengono allevate delle mucche sembra ci sia l’antica capitale di uno dei regni dei Maya chiamato Sak Tz’L’, che vuol dire “Cane bianco”. La scoperta è avvenuta quando uno dei lavoratori del ranch ha trovato, per caso, un’antica tavoletta di 0,6 x 1,2 metri di dimensione, contenente il racconto di un antico mito che vede come protagonista un serpente acquatico. Dopo questa scoperta sono subito iniziati gli scavi ai quali hanno partecipato archeologi degli Stati Uniti, del Canada e del Messico ed il loro lavoro e le loro scoperte sono state pubblicate sul Journal of Field Archaeology.

La storia dietro a questa antica città è particolare perché gli archeologi avevano prove, già venti anni fa, della sua esistenza e del regno Sak Tz’L’. Queste prove erano preziose testimonianze su antiche tavolette ma fu solo grazie al ritrovamento nel ranch che la città ha svelato la sua posizione ed i suoi segreti. Vi è da dire che questo antico regno non era particolarmente florido, né particolarmente potente. Nonostante ciò, la città aveva circa 120 strutture diverse e almeno 56 monumenti sparsi sul loro territorio. Aveva anche un grande campo dove si svolgevano partite con l’uso di una palla dal peso di circa nove chilogrammi.

A dominare su tutto, però, vi era una piramide che doveva essere alta circa 14 metri. Il regno venne fondato nell'anno 750 a.C. ed è durato quasi per un millennio prima di cadere e scomparire. Vi è però ancora molto da fare e questa è solamente una prima fase della scoperta. Gli scienziati intendono, infatti, utilizzare una sofisticata tecnologia (LIDAR) per mappare con precisione l’intera città e provvedere a stabilizzare gli edifici antichi, onde evitare che crollino.