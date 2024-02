Ritrovata sul fondo degli abissi una nave che è scomparsa da più di un secolo

Nelle profondità marine, dove i segreti del passato giacciono celati sotto le onde, una storia perduta da oltre un secolo è stata finalmente svelata grazie alla perseveranza e all'innovazione della scienza moderna.

Per l'Australia del 1904, i viaggi marittimi erano essenziali per il commercio e la comunicazione ma le tecnologie per individuare le navi praticamente non esistevano ancora. Così la SS Nemesis, un possente piroscafo a vapore che fendeva le onde trasportando carbone da Newcastle a Melbourne, venne inghiottita da una tempesta violenta, sparita senza lasciare traccia, se non per i frammenti del suo destino che vennero restituiti alla terraferma, sulla spiaggia di Cronulla, testimoni muti della tragedia.

Dopo decenni di ricerche infruttuose, il velo sul mistero della Nemesis è stato sollevato non molto lontano dalla costa del New South Wales, un ritrovamento che infrange il silenzio secolare con la promessa di risposte tanto attese. L'impresa, condotta dal Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in collaborazione con Subsea Professional Marine Services, ha impiegato tecnologie d'avanguardia per mappare il fondale e scrutare i resti del relitto, che giace maestoso e solitario ai confini della piattaforma continentale.

La scoperta non è solo un trionfo archeologico ma un faro di speranza per le famiglie degli sventurati marinai, offrendo un luogo di memoria dove poter rendere omaggio ai loro cari. Questo capitolo riaperto della nostra storia marittima ricorda quanto sia vasto il nostro mondo e quanto ancora resti da esplorare e comprendere delle nostre radici sommerse.

Pensate, infatti, che il relitto dell'Endurance è stato ritrovato dopo 100 anni, mentre questo che contiene una ricchezza da 20 miliardi è ancora in attesa di essere recuperato.