Ritrovata un'incisione rupestre di una bizzarra figura con sei arti

E’ stata ritrovata, in Iran, una misteriosa incisione rupestre, risalente alla preistoria, raffigurante una sagoma con numerose braccia e cerchi che potrebbe ricordare una mantide.

La scoperta è stata fatta nella zona centrale dell’Iran, una regione chiamata Khomein, ed il sito prende il nome di Teymareh. In questa zona rocciosa è stata trovata, su una roccia, un’incisione rupestre. Questo tipo di rappresentazioni sono anche dette petroglifi, con un soggetto molto particolare e misterioso per certi versi. La scoperta è stata documentata su Jounal of Orthoptera Research e gli scienziati che hanno lavorato al progetto ci dicono che l’incisione misura 14 centimetri e che sulla roccia è stata impressa una figura con sei arti. Al termine di ogni arto vi è un cerchio, o un anello, dal significato misterioso.

Questi anelli non sono però inusuali e ricordano quelli presenti in un’altra famosa rappresentazione rupestre chiamata Squatter Man che rappresenta un essere umano con dei cerchi tutto intorno. Nel nostro caso, però, la rappresentazione rupestre trovata in Iran termina con una testa di forma triangolare e due occhi enormi. Dalla descrizione sembrerebbe, ci dicono gli scienziati, la figura di una mantide religiosa. Da questo punto di vista la rappresentazione in Iran sembra apparire come un’eccezione perché i petroglifi di invertebrati sono relativamente rari da trovare. La specie di mantide più comune in quella regione dalla quale gli uomini preistorici potevano aver preso spunto per l’incisione è la specie chiamata Empusa che, con la sua forma aggraziata e la grande abilità predatoria, ha probabilmente ispirato e affascinato i nostri antenati.

A causa delle sanzioni sul nucleare in Iran, la datazione con il radio carbonio non si può effettuare perché, per poter funzionare, questo tipo di radiazione prevede l’utilizzo di materiali radioattivi. Tuttavia gli esperti ci dicono che queste antiche incisioni possono essere state fatte in un range di età compreso tra i 40000 ed i 4000 anni fa.



Credit immagine in basso: Mohammad Naserifard