Ritrovata una leggendaria città inghiottita dall'oceano (ma non è Atlantide)

Quando pensiamo a città inghiottite dall'oceano pensiamo sicuramente alla mitica Atlantide. Mentre quest'ultimo è - appunto - solo un mito, esistono davvero dei luoghi che sono stati ricoperti dai mari e abbiamo le prove. Adesso gli archeologi hanno mappato per la prima volta la città perduta di Rungholt.

Il luogo si trova al largo della costa della Germania settentrionale e secondo le leggende la città venne inghiottita dal Mare del Nord in una sola notte a seguito di una forte tempesta come punizione per i peccati dei suoi abitanti. Mentre alcuni storici si chiedevano se la città fosse mai esistita al di fuori del mito, una nuova ricerca sembra averne scoperto i resti.

In particolare, gli archeologi hanno trovato 1,9 chilometri di tumuli medievali intorno a un'isola conosciuta come Südfall dopo aver mappato il sito con un'indagine geofisica. In particolare sono stati portati di nuovo alla luce i resti di quelli che si pensano siano un porto, le fondamenta di una grande chiesa e alcuni sistemi di drenaggio.

Le indagini sulle piane di marea hanno continuato a "portare alla luce nuove scoperte significative" e hanno fornito approfondimenti senza precedenti sulla vita del popolo della Frisia settentrionale. "I resti degli insediamenti nascosti sotto le distese fangose ​​vengono prima localizzati e mappati su una vasta area utilizzando vari metodi geofisici", afferma Dennis Wilken, geofisico dell'Università di Kiel.

Purtroppo i resti sono molto erosi e gli addetti ai lavori devono combattere contro il tempo. A proposito, ecco alcune delle 'vere' città sommerse che si possono trovare nel mondo.