Ritrovata una mummia con una tecnica di conservazione mai vista: è stato usato del fango

Delle scansioni TC di un mummia, risalente al 1.200 a.C., rivela che il corpo è rivestito da un guscio di fango tra i suoi strati di involucri di lino. Gli antichi egizi potrebbero aver usato questa tecnica di conservazione, che non è mai stata vista prima d'ora, per riparare i danni al corpo mummificato e imitare le usanze funerarie reali.

La bizzarra scoperta è stata riportata sulla rivista PLOS ONE il 3 febbraio 2021. Per l'esattezza, le gambe della mummia sono incrostate di fango di circa 2,5 centimetri di spessore, mentre il fango sulla sua faccia del corpo mummificato si espande "solo" fino a 1,5 millimetri. Secondo quando rilevano le scansioni, sulla faccia lo strato di fango è ricoperto da un pigmento bianco, possibilmente a base di calcare, sormontato da una vernice minerale rossa.

Poiché il corpo sembra essere pieno di fratture e altri danni, gli esperti suggeriscono che il fango sia stato utilizzato per ripristinare la salma dopo essere stata profanata, potenzialmente da alcuni ladri di tombe. La "riparazione" del corpo con questo bizzarro metodo avrebbe assicurato che il defunto potesse continuare a esistere ancora nell'aldilà.

I ricercatori, tuttavia, suggeriscono anche un'altra teoria: il guscio fangoso potrebbe essere stato utilizzato per imitare i costosi rivestimenti in resina visti sulle mummie reali di quest'epoca. "Lo status nella società egiziana era in gran parte misurato dalla vicinanza al re", afferma Karin Sowada, archeologa della Macquarie University di Sydney. Quindi imitare le pratiche funerarie reali potrebbe essere stata una dimostrazione dello status sociale della famiglia del defunto.

