Ritrovata rara orchidea dopo essere stata considerata estinta per 120 anni

È dal 1902 che questa rara orchidea si pensava fosse estinta. Gli esperti hanno vissuto con tale convinzione per 120 anni fino a quando, oggi, è stata ritrovata. Una scoperta che in botanica può essere considerata "monumentale", secondo quanto ha dichiarato Bob Popp, botanico del Vermont Fish and Wildlife Department.

La scoperta recente è stata resa possibile dagli appassionati di fiori selvatici che hanno riportato le loro scoperte su un'app. In particolare sono stati due scienziati, John Gange di Shelburne e Tom Doubleday di Colchester, ad effettuare il ritrovamento. Subito dopo la scoperta, infatti, hanno allertato il dipartimento della possibilità di una piccola popolazione di pogonia nel Vermont (visto che siamo in tema, ecco a voi la pianta che si è evoluta per nascondersi dagli umani).

L'applicazione utilizzata è iNaturalist. Per garantire che questa specie abbia le migliori possibilità di prosperare nella parte in cui è stata trovata nel Vermont, il dipartimento lavorerà successivamente con il Winooski Valley Park District per cercare piccole pogonie a spirale sul vicino terreno di conservazione e monitorare la popolazione.

Un vero colpo di fortuna perché questa specie si trova su un terreno che è sotto il controllo del distretto del parco della valle di Winooski. "Scoprire una popolazione vitale di una specie minacciata a livello federale sconosciuta nel nostro stato da oltre un secolo è sbalorditivo", ha affermato infine Popp, botanico del Vermont Fish and Wildlife Department. "È l'equivalente del Vermont di riscoprire una specie estinta."

A proposito di vegetali, sapete che c'è un albero che produce 40 frutti differenti?