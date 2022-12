Ritrovata una scultura di 11 mila anni fa: Potrebbe essere la più antica di sempre

Recentemente, nel sud-est della Turchia, nel sito di Sayburç, alcuni archeologi hanno fatto una scoperta che potrebbe rivelarsi senza precedenti. Il ritrovamento, potrebbe infatti rappresentare la prima evidenza di arte scultorea narrativa della storia. Scopriamo nel dettaglio l'importante scena archeologica recuperata.

I due pannelli, da quello che si può capire, raffigurano persone che interagiscono con animali pericolosi. In uno, infatti, è presente un maschio umano con dei leopardi che si avvicinano da entrambi i lati. Nell'altro, sempre un individuo maschile è accovacciato mentre regge qualcosa, un sonaglio o un serpente, ed affronta un toro.

Alcuni particolari richiamano inoltre l'attenzione dello spettatore. I denti dei leopardi e le corna del toro che sono decisamente enfatizzati, evidenziando maggiormente il pericolo nelle scene. Ed il fatto che, nel primo pannello, l'uomo sembra quasi reggere il suo organo genitale come a protezione dalle fiere in agguato.

Sebbene altri esempi della medesima arte siano stati già ritrovati in diversi antichi insediamenti della regione, le immagini di Sayburç sono uniche in quanto sembrano essere correlate l'una all'altra. Quasi a formare una vera narrazione consecutiva. I due pannelli sono infatti orizzontalmente adiacenti, creando la progressione coerente nella scena.

Il Dr. Eylem Özdoğan, archeologo dell'Università di Istanbul, ha affermato alla rivista Antiquity: "Queste figure, incise insieme per rappresentare una narrazione, sono i primi esempi conosciuti di una tale scena olistica. Raccontano le storie che hanno formato l'ideologia della gente di quel periodo".

Gli scavi, sotto un moderno villaggio nella provincia di Şanlıurfa, hanno rivelato che il sito era abitato già durante il Neolitico, circa 11.000 anni fa, un periodo che ha visto un'importante transizione, con le persone che sono passate da uno stile di vita "mobile" (perlopiù cacciatori) ad uno più "stabile", con la scoperta dell'agricoltura e la creazione di insediamenti a lungo termine come a Sayburç.

A proposito di Neolitico, sapete che all'epoca i coltivatori cinesi usavano le lepri come animali dimestici? D'altronde, è stato un periodo in cui sapevano anche come difendersi dall'aumento del livello marino.

Crediti d'immagine: K. Akdemir & B. Kösķer