Ritrovati resti di esseri umani moderni tra le ossa dei Neanderthal

Alcuni ricercatori hanno scoperto le ossa di un essere umano moderno tra i resti dei Neanderthal. Il ritrovamento, avvenuto nella Grotte du Renne, potrebbe dimostrare che le due specie hanno convissuto e cooperato per migliorare le loro tecnologie.

La Grotte du Renne, in Francia, è uno dei siti paleolitici più interessanti d'Europa, poiché si ritiene che sia stata abitata nel periodo in cui gli Homo sapiens hanno sostituito i Neanderthal. All'interno della grotta sono stati rinvenuti un gran numero di utensili in pietra, indicativi della presenza di una vera e propria cultura industriale preistorica. Gli studiosi sono divisi su quale specie abbia inventato questa industria: alcuni ritengono che l'uomo di Neanderthal l'abbia creata da solo, altri sostengono che sia opera di Homo sapiens.

Finora, all'interno del sito erano stati rinvenuti solo resti di Neanderthal, perciò il ritrovamento di fossili di Homo sapiens sarebbe un indizio che le due culture si sono fuse. Da questa interazione potrebbe essere nata un'industria ibrida che è arrivata a dominare alcune parti dell'Europa fino alla scomparsa degli ultimi Neanderthal.

Ma c’è di più. Confrontando i resti in questione con quelli degli esseri umani moderni, gli autori dello studio hanno concluso il fossile potrebbe appartenere a uno dei primi lignaggi di Homo sapiens finora sconosciuto.