Ritrovato in Australia un uovo di emù nano ormai estinto

Una coppia di ricercatori, Hume e Robertson, ha trovato un uovo di emù nano (un uccello appartenente alla famiglia dei Dromaidi) ormai estinto in un isola della Tasmania, in Australia.

L'emù è un uccello incapace di volare che si trova solo in Australia e nelle isole vicino ed è il secondo uccello più grande dopo lo struzzo. Ricerche precedenti hanno dimostrato come, oltre all'emù continentale, c'erano diversi altri tipi di emù nani che vivevano su alcune isole al largo della costa meridionale australiana, tutti ormai estinti sin da quando i coloni europei giunsero nella zona.

Tre isole in particolare, Tasmania, Kangaroo e King, avevano ognuna la loro specie di emù nano, con il nome relativo all'isola che abitava. Ricerche precedenti hanno anche suggerito come il motivo per cui l'emù si sia ridotto di dimensioni sulle isole fosse a causa delle limitate risorse. Erano infatti molto più piccoli di quelli sulla terraferma, alti poco meno di un metro e con metà della massa corporea.

Poche informazioni si hanno sull'emù nano, a causa della loro improvvisa scomparsa, ma gli scienziati sono riusciti a trovare e studiare diverse uova ritrovate in Tasmania e sull'isola dei canguri. Anche su King Island i ricercatori sono riusciti a trovare un uovo, il cui recupero ed ispezione hanno portato a risultati eccellenti, date le condizioni quasi complete dell'esemplare.

Gli scienziati hanno scoperto che le dimensioni delle uova isolane erano quasi le stesse di quelle degli emù continentali, teorizzando che, a causa delle condizioni più dure, quelli che vivevano nelle isole dovevano rimanere nei loro gusci per periodi di tempo più lunghi, poiché avrebbe permesso di rimanere al loro interno più a lungo finché non avessero avuto la forza di camminare e nutrirsi da soli.