Ritrovato un capolavoro dell'antica arte egizia tra le rovine di un palazzo

Ad Amarna si trova un sito archeologico dove un tempo sorgeva la capitale egizia Akhetaton, la città costruita dall'omonimo faraone. Qui, in mezzo alle rovine, è stato scoperto un "capolavoro dell'antica arte egizia", all'interno di un palazzo reale, che è così dettagliato che è possibile individuare le specie di uccelli che raffigura.

Quando la costruzione venne scavata per la prima volta nel 1924, gli archeologi portarono alla luce un complesso di palazzi che un tempo apparteneva a Meritaten, figlia del faraone e della regina Nefertiti. Ci sono molte stanze al suo interno, tra cui la "Sala Verde", dov'è possibile ammirare una splendida rappresentazione di uccelli.

"In questi dipinti sono presenti alcune delle immagini più abilmente rese e naturalistiche di uccelli conosciute dall'Egitto dinastico", affermano il dottor Christopher Stimpson e il professor Barry Kemp, i ricercatori di questo ultimo progetto, in una dichiarazione inviata a IFLScience (così come potrete vedere in calce alla notizia).

Un duo di ricercatori precedentemente aveva individuato martin pescatori e piccioni, ma il loro ultimo lavoro ha identificato anche l'averla dal dorso rosso (Lanius collurio) e la ballerina bianca (Motacilla alba). "Le illustrazioni nelle tombe rupestri di Amarna mostrano probabilmente ambienti simili in cui le donne si rilassano, socializzano e suonano musica", ha aggiunto il dott. Stimpson, autore dello studio del Museo di storia naturale dell'Università di Oxford.

Alcune delle specie presenti, però, non si troverebbero naturalmente nelle paludi di papiro (lo scenario del quadro) e i ricercatori ritengono che possano essere state aggiunte per far sembrare la scena più selvaggia. A proposito, sapete che recentemente è stata effettuata un'affascinante scoperta nella tomba più antica d'Egitto?