Ritrovato il fossile completo di una nuova specie di squalo-aquila di 93 milioni di anni

È stato scoperto un bizzarro animale fossile marino che, per le sue caratteristiche fisiche, è stato ribattezzato lo squalo-aquila. L’antica creatura, tuttavia, riserva alcune interessanti caratteristiche fisiche.

La scoperta di questa nuova specie di animale marino è avvenuta nel Golfo del Messico. La descrizione della creatura, ribattezzata come squalo-aquila, è stata pubblicata sulla rivista Science e gli scienziati che la hanno descritta appartengono al French National Centre for Scientific Research. Il soprannome che gli è stato affibbiato, squalo aquila, è dovuto al fatto che, come una specie di chimera, il fossile presenta alcune caratteristiche che fanno pensare ad un grosso rapace, mentre altre al re del mare, il terribile squalo.

Il nome scientifico che gli scopritori hanno dato alla nuova specie è Aquilolamna micarcae ed esso è quanto mai appropriato perché, dal fossile, la prima cosa che risalta alla vista sono le due lunghe pinne pettorali. Queste pinne sono estremamente lunghe e assomigliano a delle vere e proprie ali. L’apertura alare dell’esemplare, per di più, è più lunga del corpo dell’animale (1,9 metri di apertura alare contro 1,6 metri di lunghezza dell’intero corpo). Un’altra interessante caratteristica fisica dello squale-aquila riguarda la forma della pinna caudale, molto simile a quella degli squali pelagici attuali in quanto ha fattezze allungate con uno dei due lobi, quello superiore, più grande. L’animale è vissuto circa 93 milioni di anni fa e, a discapito del nome, non era affatto un feroce predatore.

Lo studio della bocca larga e dei denti piccoli, infatti, fanno supporre agli scienziati che lo squalo-aquila si nutriva per filtrazione. Un altro fattore che rende questa scoperta interessante è che, prima di questa bizzarra creatura, si conosceva solamente una sola grande famiglia di animali che si nutrivano di Plancton nel periodo Cretaceo: la famiglia dei Pachycormidae, con la quale condividevano le calde acque del Golfo del Messico.

Credi immagine in alto: Oscar Sanisidro

Credit immagine in basso: Wolfgang Stinnesbech