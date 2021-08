E' stato scoperto un nascondiglio nazista molto interessante

Nella cittadina Tedesca di Hagen è stato rinvenuto un nascondiglio nazista, contenente cimeli e documenti risalenti alla seconda guerra mondiale.

La scoperta è opera di Sebastian Yurtseven, che durante la ristrutturazione della casa appartenente alle zie, si è imbattuto dapprima in un giornale datato 1945 e successivamente, col progredire dei lavori, a numerosi oggetti e documenti del regime nazionalsocialista, tra cui maschere antigas, una rivoltella, un tirapugni, aquile del partito nazista e centinaia di lettere e documenti del “Nationalsozialistische Volkswohlfahrt” (NSV), un’ organizzazione di assistenza sociale attiva durante il Terzo Reich, finanziata dalla confisca dei beni ebraici e dalle entrate generate dal lavoro forzato.

La scoperta è stata descritta dagli esperti come: "una capsula del tempo dell'era nazista”, e fornirà preziose informazioni sul funzionamento interno della NSV, rappresentando un’eccezione alla moltitudine di documenti ufficiali distrutti dagli stessi nazisti in seguito all’avanzata degli Alleati.

Il Dr. Ralf Blank, rappresentate del museo e degli archivi della città di Hagen, ha dichiarato: “È una scoperta incredibilmente importante. Mette in luce le azioni e le attività delle agenzie naziste a livello locale”. I ritrovamenti di cimeli storici risalenti alla seconda guerra mondiale sono sempre eventi eccezionali, come quello che abbiamo riportato in uno scorso articolo sul ritrovamento di un sottomarino sepolto sul fondale marino.

Le immagini di questo articolo provengono dall’archivio cittadini di Hagen (Image Credit : Stadtarchiv Hagen)