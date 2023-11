Abbiamo 'ritrovato' un pilota della Seconda guerra mondiale scomparso 80 anni fa

Circa 80 anni fa, precisamente nel luglio 1943, il sottotenente Gilbert Haldeen Myers si trovava alla guida di un bombardiere americano poco prima di essere abbattuto sulla Sicilia e da quel giorno, fu dichiarato ufficialmente disperso. Oggi, grazie alle nuove tecniche forensi, il soldato è stato rintracciato.

Sorvolando su chi afferma che la Prima guerra mondiale non sia scoppiata, questa volta parliamo nello specifico di un ragazzo di soli 27 anni che precipitò insieme ad un equipaggio composto da cinque membri nei pressi di Sciacca, in Sicilia. Oggi, un team di ricercatori si è messo sulle sue tracce riuscendo a ritrovarne i resti.

Si tratta in particolare della squadra di recupero e identificazione delle vittime di conflitto (CRICC) dell’Università di Cranfield, formata da 20 esperti forensi e della US Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency (DPAA).

"Durante le nostre operazioni, abbiamo scavato sistematicamente il terreno, esaminando meticolosamente ogni pezzo che potesse essere osso o altra prova. In ambienti difficili come il sito di scavo in Sicilia, il nostro team ha utilizzato avanzati metodi di screening, attraverso i quali il materiale scavato viene fatto passare attraverso l’acqua per separare e analizzare resti umani e manufatti", ha spiegato David Errickson, docente di archeologia e antropologia al Cranfield Forensic Institute.

Come era lecito aspettarsi, oltre alle parti dei rottami dell'aereo la squadra ha dissotterrato con successo resti umani, inviati prontamente al laboratorio DPAA, ritenuto la biblioteca di identificazione scheletrica più grande e diversificata al mondo.

A questo punto gli antropologi forensi hanno condotto l’analisi del DNA e hanno confermato che i resti appartenevano a Myers. Il sottotenente è stato (finalmente) sepolto il 10 novembre a San Pietroburgo, in Florida.

Nonostante la Prima guerra mondiale si sia fermata per Natale, vi sono ancora oltre 72.000 membri del personale americano della Seconda guerra mondiale dispersi, tali studi gettano una luce di speranza per tutte le famiglie ancora in attesa dei propri cari.

"Il recupero dei resti del secondo tenente Myers non solo facilita una corretta sepoltura con tutti gli onori militari, ma consente anche alla famiglia di ricevere tutti gli effetti personali trovati", ha affermato Errickson.