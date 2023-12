È stato finalmente ritrovato un pomodoro perso da 8 mesi nello spazio

Gli astronauti della NASA hanno finalmente risolto un piccolo mistero spaziale. Dopo otto mesi di ricerche, è stato ritrovato un pomodoro, smarrito sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il vegetale era stato perso dall'astronauta Frank Rubio dopo un raccolto fuori dalla Terra nel marzo 2023.

La sua scomparsa era diventata un aneddoto divertente tra l'equipaggio, con Rubio scherzosamente accusato di averlo mangiato. Tuttavia, il rosso alimento protagonista di molte insalate è stato finalmente trovato da un altro equipaggio dell'ISS, che ha annunciato il felice evento durante un evento in diretta per celebrare il 25° anniversario della stazione.

Il frutto, parte dell'esperimento Veg-05, era stato raccolto il 29 marzo 2023, e ogni astronauta aveva ricevuto dei campioni. Tuttavia, la porzione di Rubio, conservata in un sacchetto di plastica, era sfuggita prima che potesse assaggiarla. La ricerca del pomodoro perduto non aveva occupato eccessivamente il tempo del cosmonauta, che insieme al suo equipaggio ha condotto centinaia di altri esperimenti scientifici.

La Stazione Spaziale Internazionale, più grande di una casa con sei camere da letto, con tanto di palestra personale, offre molti angoli nascosti dove gli oggetti possono facilmente smarrirsi in microgravità. La procedura standard della NASA prevede di controllare gli ingressi di ventilazione, ma in una stazione affollata di oggetti accumulati in 25 anni, è facile perdere traccia di singoli elementi.

Il vero problema dell'ISS, tuttavia, è la puzza di prigione.